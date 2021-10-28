Создателей Diablo 2: Resurrected из-за слияния с Blizzard переименуют

Студия Vicarious Visions — создатели ремейков Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Diablo 2: Resurrected — скоро сменят своё название. Их могут переименовать в Blizzard Albany, так как студия находится в городе Олбани (Нью-Йорк). Об этом сообщает Polygon, а Blizzard и Activision пока не прокомментировали информацию.
По словам Polygon, многие опрошенные сотрудники не удивлены такой ситуации. Однако им хотелось бы знать больше о планах руководства, поскольку рядовым сотрудникам сообщают важные новости в самый последний момент.
Слияние Blizzard с Vicarious Visions произошло в январе 2021 года. По заверениям топ-менеджеров, студия продолжит работу как независимая команда, однако будет оказывать долгосрочную поддержку игр самой Blizzard.
Ранее, на форуме Reddit появился пост пользователя Chrompower — он заверяет, его 87-летний дедушка так много играет в Diablo 2: Resurrected, что получил травму руки.
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