Sony продала уже более 13 млн PlayStation 5. Главное из свежего отчёта компании

Сегодня, 28 октября, Sony опубликовала финансовый отчёт за период с июля по сентябрь 2021 года.
В первую очередь японская компания рассказала об успехах PlayStation 5: несмотря на дефицит, за квартал удалось продать 3.3 млн единиц, а общий тираж составил 13,4 млн экземпляров. Покупатели также приобрели лишь 200 тысяч PlayStation 4 — её общий тираж теперь составляет 116,6 млн.
В цифровом магазине PS Store компания продала 76,4 млн игр, из них 10% игры самой Sony. При этом продажи физических копий продолжают падать: число цифровых продаж достигло 62%. Ежемесячная активная аудитория платформы составляет 104 млн человек.
Подписчиков PS Plus теперь 47,2 млн — это почти на миллион больше, чем было в предыдущем квартале. Выручка компании достигла $ 20,89 млрд. К концу года Sony ожидает доход в районе $ 27 млрд — абсолютный рекорд для производителя консолей.
В конце презентации компания напомнила о продажах God of War: она разошлась тиражом в 19,5 млн копий. 14 января 2022 бывший эксклюзив выйдет на ПК. Ранее стало известно, что в онлайн-магазине Steam изменился издатель игр PlayStation — теперь это PlayStation PC.
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