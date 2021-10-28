Resident Evil Village всё ещё продаётся быстрее Resident Evil 7 — уже 5 млн копий

Capcom на своём сайте выпустила пресс-релиз. В нём издательство объявило о продажах Resident Evil Village — хоррор разошёлся тиражом более 5 млн копий с момента выхода в мае.

Благодаря фирменному движку RE Engine, игра очаровала людей захватывающим игровым процессом с фотореалистичными визуальными эффектами и ультрасовременным 3D-звуком.



Это привело к тому, что мировые продажи Resident Evil Village превысили 5 млн единиц за более короткий срок, чем предыдущая игра в серии.

Выход Resident Evil Village состоялся 7 мая на всех актуальных платформах. Игра получила позитивные отзывы от критиков и игроков — в Steam у проекта 95% положительных обзоров. Прямо сейчас игру можно приобрести по скидке в 25% до 20:00 мск.

Несколько недель назад Capcom также рассказала об успехах Resident Evil 7 — её продажи превысили 10 млн копий.

Новость по теме Продажи Resident Evil 7 превысили 10 млн копий — сравниваем с другими частями

Ранее вышел первый трейлер хоррор-экранизации Resident Evil. За основу взяли события первых двух игр, поэтому мы увидим как особняк Спенсера, так и апокалипсис в Раккун-Сити.