Resident Evil Village всё ещё продаётся быстрее Resident Evil 7 — уже 5 млн копий
Поделиться
Capcom на своём сайте выпустила пресс-релиз. В нём издательство объявило о продажах Resident Evil Village — хоррор разошёлся тиражом более 5 млн копий с момента выхода в мае.
Благодаря фирменному движку RE Engine, игра очаровала людей захватывающим игровым процессом с фотореалистичными визуальными эффектами и ультрасовременным 3D-звуком.
Это привело к тому, что мировые продажи Resident Evil Village превысили 5 млн единиц за более короткий срок, чем предыдущая игра в серии.
Выход Resident Evil Village состоялся 7 мая на всех актуальных платформах. Игра получила позитивные отзывы от критиков и игроков — в Steam у проекта 95% положительных обзоров. Прямо сейчас игру можно приобрести по скидке в 25% до 20:00 мск.
Несколько недель назад Capcom также рассказала об успехах Resident Evil 7 — её продажи превысили 10 млн копий.
Ранее вышел первый трейлер хоррор-экранизации Resident Evil. За основу взяли события первых двух игр, поэтому мы увидим как особняк Спенсера, так и апокалипсис в Раккун-Сити.
Комментарии
- 28 октября 2021
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
10:58
-
10:55
-
10:39
-
10:31
-
10:15
-
09:59
-
09:48
-
08:56
-
00:34
- 27 октября 2021
-
22:58
-
21:31
-
21:13
-
20:25
-
19:19
-
18:34
-
18:28
-
18:13
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:06
-
16:02
-
15:44
-
14:42
-
14:41
-
14:01
-
13:57
-
13:44
-
13:15
-
12:58
-
11:56
-
11:54
Партнерский контент