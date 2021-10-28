Рейтинг «Вечных» специально занижают из-за персонажа гея

Фильм «Вечные» Marvel Studios выйдет в России только 8 ноября, а премьера в США состоится 5 числа. Несмотря на это, многие зрители уже специально занижают рейтинг картины на сайте IMDb из-за ЛГБТ и персонажа гея.

Основная претензия пользователей — желание Marvel угодить всем современным трендам и показаться крайне толерантными. Люди считают, что лучше бы компания сняла хорошее кино, а не пихала ЛГБТ-героев лишь бы добавить их в кино.

Судя по данным, самую низкую оценку картине поставили 450 зрителей. Сейчас администрация IMDb уже удалила все негативные отзывы и временно запретила ставить блокбастеру пользовательские оценки. Эту возможность наверняка вернутся, как только люди действительно посмотрят фильм после его премьеры.

«Вечные» расскажут историю о бессмертной расе, которая спасала Землю на протяжении многих тысячелетий. В один момент команда распалась, но из-за Таноса ей предстоит вновь воссоединится. Актёрский состав следующий: Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон и многие другие. Режиссёром выступила Хлоя Чжао.