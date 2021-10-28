Киберспортсмен Illidan обвинил игрока RAMZES666 в наркомании и подставных матчах

Профессиональный игрок в Dota 2, а ныне стример Илья Illidan Пивцаев заявил, что Роман RAMZES666 Кушнарёв употребляет наркотики и был замечен в участии в подставных матчах. Инцидент произошел во время рейтинговой игры в Dota 2, когда Illidan не уступил центральную линию RAMZES666, а тот назвал Пивцаева «раком» и предложил ему для начала «победить его в официальной игре».

После окончания выбора героев, конфликт продолжился в голосовом чате. Кушнарёв предложил Пивцаеву сидеть молча и просто играть, однако тот обвинил его в употреблении наркотиков.

«Могу рассказать про тебя на стриме пару вещей. Я рак, но хотя бы не наркоман, какая мне разница. Лучше *** играть, чем сдохнуть к 30 из-за *** [наркотической зависимости].

Кушнарёв при этом общался только в текстовом чате. Сначала он посмеялся над словами Illidan, а позже предположил, что тот злится из-за критики его друга — Ивана VANSKOR Скорохода. В ответ на это Пивцаев сравнил Кушнарёва с гиеной и обвинил в специально проигранных матчах.

*** [жесть] это ты, давай будем честны. Играешь ты лучше, но во всём остальном в жизни — *** [чёртов] мусор. Я хотя бы не 322-шил. Просто ты *** [мерзкая] гиена, которая может только *** [наговаривать] на людей, у которых карьера не идёт.

Чуть позже стример ответил на вопросы из чата Twitch — по его мнению, с RAMZES666 он вряд ли когда-то помирится.

Нет такой ситуации, которая могла бы заставить меня с ним помириться и начать нормально к нему относиться. Потому что я знаю, что это червь, который при любой ситуации, когда ему кто-то не нужен, начинает вести себя с людьми как с дерьмом. Послушайте того же Iceberg, да кого угодно.

Также Пивцаев объяснил своё поведение: он не критикует Кушнарёва за образ жизни, но использовал обвинения для того, чтобы заставить его замолчать.

Я не осуждаю его за его образ жизни, но я считаю, что, если он открывает свой рот, нужно его затыкать постоянно. Его навыки русского языка против меня — это как если я с Iceberg в клетку выйду, и то шансов у меня побольше будет. Пусть лучше забудет, как разговаривать и играет в Dota, он кроме этого больше в жизни ничего не умеет и никогда не будет уметь.

Затем конфликт продолжился и в «твиттере». RAMZES666 объяснил слова illidan слухами и предложил проверять информацию перед высказываниями на публику.

Кушнарёва поддержал бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. По его мнению, слова Пивцаева можно расценивать как клевету и обратиться в суд. А в случае удовлетворения иска — пожертвовать деньги на благотворительность.

В комментариях под твитом пользователи сообщили Дворянкину, что комьюнити Dota 2 и так достаточно токсичное. И если подавать в суд за клевету на каждого, то можно остаться без множества профессиональных игроков.

В ответ на сообщение Дворянкина illidan сообщил, что «будет весело, когда все те, кто настрадались от Рамзеса, подадут встречный иск». По его мнению, сколько турниров бы он не выиграл, Кушнарёв не имеет права себя вести так с другими людьми.

При этом Пивцаев признаёт, что RAMZES666 действительно очень хорошо играет, и надеется, что этот случай в следующий раз заставит Кушнарёва замолчать.

В «Доте» он красавчик, лучше меня. Я это неоднократно говорил, но может хоть этот случай заставит его иногда не открывать лицо ХОТЯ БЫ в общий чат без причины.

В данный момент оба игрока находятся без команды. Illidan в последний раз выступал за коллектив Majori Edut и покинул его в феврале 2020 года. RAMZES666 переведён в запас команды NAVI и находится в списке трансферов украинской организации.