Автор TikTok «Скайрим в реальной жизни» убил жену и её друга. Ему грозит смертная казнь

Тиктокер Али Нассар Абулабан под ником JinnKid наиболее известен своими шуточными роликами про «Скайрим» в реальной жизни. В своих видео он пародировал различных игровых NPC и набирал по паре миллионов просмотров. Компания NBC сообщила, что парень убил жену и её друга.
Супруга Абулабана обвиняла мужа в насилии, и из-за этого подала на развод. Во время разбирательств они жили раздельно, однако Али Нассар не доверял жене и решил проследить за ней с помощью приложения через iPad своей дочери. Во время наблюдения он обнаружил супругу с каким-то мужчиной, ворвался в дом и на почве ревности застрелил обоих.
После Абулабан забрал дочь, отвёз к своей маме и сам сдался властям. В данный момент блогер находится под стражей, а суд состоится 5 января 2022 года. Максимальная мера наказания — смертная казнь.
Ранее полиция уже получала жалобы от жены Али Нассара. Во время одного из конфликтов он сильно толкнул супругу, и всё это видела дочь.
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