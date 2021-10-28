Автор TikTok «Скайрим в реальной жизни» убил жену и её друга. Ему грозит смертная казнь

Тиктокер Али Нассар Абулабан под ником JinnKid наиболее известен своими шуточными роликами про «Скайрим» в реальной жизни. В своих видео он пародировал различных игровых NPC и набирал по паре миллионов просмотров. Компания NBC сообщила, что парень убил жену и её друга.

Супруга Абулабана обвиняла мужа в насилии, и из-за этого подала на развод. Во время разбирательств они жили раздельно, однако Али Нассар не доверял жене и решил проследить за ней с помощью приложения через iPad своей дочери. Во время наблюдения он обнаружил супругу с каким-то мужчиной, ворвался в дом и на почве ревности застрелил обоих.

После Абулабан забрал дочь, отвёз к своей маме и сам сдался властям. В данный момент блогер находится под стражей, а суд состоится 5 января 2022 года. Максимальная мера наказания — смертная казнь.

Ранее полиция уже получала жалобы от жены Али Нассара. Во время одного из конфликтов он сильно толкнул супругу, и всё это видела дочь.