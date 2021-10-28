Настреляли на $ 18 млн: «Комсомольская правда» про победу Team Spirit на The International

Российская газета «Комсомольская правда» выпустила материал про победу Team Spirit на The International 2021 по Dota 2. Об этом сообщил Telegram-канал «Киберспорт | Индустрия».
Пользователи сразу же заметили фактическую ошибку в названии материала: «Залезли в компьютерную стрелялку — настреляли $ 18 млн». Если что, Dota 2 — стратегия, а не шутер, в ней нет огнестрельного оружия. Видимо, издание спутало Dota 2 с CS:GO и не стало вдаваться в подробности триумфа российского коллектива.
Пять наших пацанов — лучшие в киберспорте. Кажется, мы стали свидетелями чего-то очень легендарного.
После победы Team Spirit на The International 10 по Dota 2 к команде приковано повышенное внимание со стороны чиновников и СМИ. Состав уже поздравили власти, включая Владимира Путина. Также коллектив устраивал отдельную конференцию и побывал в передаче «Вечерний Ургант».
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