Игроки превратили сервер New World в настоящее казино

Пользователь Reddit под ником Soracaz рассказал о том, что происходит на сервере Windsward в New World. По его словам, игроки в ночное время устраивают настоящее казино: люди делают ставки вещами и монетами, а победители забирают свой выигрыш.
Игра очень проста. Вы подходите к игроку в обозначенной зоне казино и «объявляете» свою ставку. Если она принимается другим игроком, вы оба используете эмоцию «Игра в кости», и проигравший передает выигрыш победителю.
Такой способ не помешает проигравшему попросту не передать заслуженные деньги победителю, однако игроки нашли способ борьбы против этого. Они создали таблицу Excel c никами персонажей, которые были замечены в нечестной игре. А перед ставками игроки подают запрос на обмен и показывают друг другу, что у них действительно есть то количество денег, которое они якобы поставили.
Для более высоких ставок вы должны предоставить подтверждение наличия средств, инициировав сделку и поместив сумму в золотой раздел, а затем отменить сделку. Это мешает людям делать ставки на те суммы, которых у них нет.
Soracaz рассказал, что сделки уже пошли не только на монеты, но и на предметы, включая очень редкие и уникальные сеты.
За месяц, прошедший с момента релиза, New World уже показала себя как RPG с гибкой экономикой и интересной прогрессией. Так, пользователь Reddit под ником Iiventilde прокачался до максимального уровня, не используя оружие и не вступая во фракции.
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