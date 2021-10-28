Игроки превратили сервер New World в настоящее казино

Пользователь Reddit под ником Soracaz рассказал о том, что происходит на сервере Windsward в New World. По его словам, игроки в ночное время устраивают настоящее казино: люди делают ставки вещами и монетами, а победители забирают свой выигрыш.

Игра очень проста. Вы подходите к игроку в обозначенной зоне казино и «объявляете» свою ставку. Если она принимается другим игроком, вы оба используете эмоцию «Игра в кости», и проигравший передает выигрыш победителю.

Такой способ не помешает проигравшему попросту не передать заслуженные деньги победителю, однако игроки нашли способ борьбы против этого. Они создали таблицу Excel c никами персонажей, которые были замечены в нечестной игре. А перед ставками игроки подают запрос на обмен и показывают друг другу, что у них действительно есть то количество денег, которое они якобы поставили.

Для более высоких ставок вы должны предоставить подтверждение наличия средств, инициировав сделку и поместив сумму в золотой раздел, а затем отменить сделку. Это мешает людям делать ставки на те суммы, которых у них нет.

Soracaz рассказал, что сделки уже пошли не только на монеты, но и на предметы, включая очень редкие и уникальные сеты.

За месяц, прошедший с момента релиза, New World уже показала себя как RPG с гибкой экономикой и интересной прогрессией. Так, пользователь Reddit под ником Iiventilde прокачался до максимального уровня, не используя оружие и не вступая во фракции.