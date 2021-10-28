Virtus.pro и Entropiq прошли во второй этап PGL Major Stockholm 2021

Российские команды Virtus.pro и Entropiq смогли выйти из первой стадии PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Коллективы смогли завершить стадию «Претендентов» с общим счётом 3:1 каждая.

Во время первого этапа Virtus.pro переиграла paIN Gaming и Moviestar Riders, но уступила FaZe Clan со счётом 0:2 в матче за выход во второй. Из-за этого случилось российское дерби с Team Spirit, которое VP выиграла со счётом 2:1.

Ситуация с Entropiq почти такая же, разве что не удалось выиграть первый матч против немцев из BIG. Затем команда собралась и выдала винстрик из трёх игр подряд: под её каток попали Astralis, Moviestar Riders и Heroic.

В «Претендентах» осталась ещё одна российская команда — Team Spirit. У неё счёт 2:2, следующая встреча решит, продолжат ли «Драконы» свой путь на турнире, или же поедут домой без призовых. Оппонент коллектива пока неизвестен.

Virtus.pro, Entropiq, FaZe Clan и Copenhagen Flames вышли в этап «Легенды», где их ждут Natus Vincere, Gambit Esports и другие команды. Матчи этой стадии начнутся 30 октября.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Ивент начался 26 октября и продлится до 7 ноября. Лучшие команды мира разыгрывают $ 2 млн.