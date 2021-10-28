Sony представила ивент «Захвати трон» — участники смогут выиграть PS5 и другие призы

Компания Sony анонсировала мероприятие «Захвати трон». Поучаствовать в событии могут все владельцы PS4 и PS5. Фанаты смогут выиграть призы. Среди них есть сама PlayStation 5, гарнитура 3D Pulse и кольца в виде символов PlayStation.

Суть ивента — набирать очки сообщества и преодолевать различные этапы. Чтобы вносить свой вклад, достаточно просто играть, делиться скриншотами и получать призы. За эти действия очки будут начисляться в общую копилку.

Этапы проведения ивента

Первый этап (стартует 2 ноября) — игрокам необходимо набрать 25 млн очков.

Второй этап — игрокам необходимо набрать 100 млн очков.

Третий этап — игрокам необходимо набрать 160 млн очков.

По достижении определённого этапа участники получат небольшие вознаграждения. В них войдут аватары и темы для PS4.

Побороться за более серьёзные награды в виде новой консоли наушников можно будет 17 ноября в 20:00 мск. Тогда на сайте компания опубликует три вопроса, и приз получит тот, кто ответит наиболее точно.

Чтобы принять участие в ивенте, нужно зарегистрироваться по ссылке. После этого можно выполнять задачи и зарабатывать очки сообщества.