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В Epic Games Store началась раздача хоррора про кошмары DARQ

В Epic Games Store началась раздача хоррора про кошмары DARQ
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В Epic Games Store стала доступна новая раздача игр. Она обновляется каждую неделю. До 4 ноября можно бесплатно получить полное издание мрачного хоррора DARQ. Потом геймеры получат градостроительный симулятор c обустройством планеты Aven Colony.

Протагонистом DARQ выступает мальчик Ллойд. Случается так, что он попадает в свои самые жуткие кошмары и не может из них выбраться. Игрокам предстоит сбежать от ужаса и встретиться с различными страхами лицом к лицу. Особую роль в тайтле заняли головоломки на основе законов физики. Сражаться с монстрами Ллойд не в состоянии, так что придётся прятаться.

В состав Complete Edition входит сама DARQ и два вышедших к ней дополнения — The Tower и The Crypt.

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