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Антарктида, Египет и Индия: свежий трейлер Battlefield 2042 посвящён картам

Антарктида, Египет и Индия: свежий трейлер Battlefield 2042 посвящён картам
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EA и DICE показали свежий трейлер Battlefield 2042, который посвящён трём картам:

  • Renewal — Египет
  • Breakaway — Антарктида
  • Discarded — Индия.

Всего на старте продаж будет семь карт, но почти все они самые большие в истории франшизы. Разработчикам пришлось расширять локации из-за увеличения игроков до 128 — по словам DICE, подобные масштабы возможны только в Battlefield.

Всего в Battlefield 2042 будет три основных режима:

  • All-Out Warfare — стандартный мультиплеер Battlefield
  • Hazard Zone — напряжённый PvPvE-режим в стиле The Division или Hunt: Showdown
  • Portal — конструктор с уникальным контентом из BF 1942, BF3 и Bad Company 2.
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Шутер выходит 19 ноября, но уже 10-го числа подписчики EA Play смогут начать пробную версию на 10 часов.

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