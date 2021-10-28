Антарктида, Египет и Индия: свежий трейлер Battlefield 2042 посвящён картам
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EA и DICE показали свежий трейлер Battlefield 2042, который посвящён трём картам:
- Renewal — Египет
- Breakaway — Антарктида
- Discarded — Индия.
Всего на старте продаж будет семь карт, но почти все они самые большие в истории франшизы. Разработчикам пришлось расширять локации из-за увеличения игроков до 128 — по словам DICE, подобные масштабы возможны только в Battlefield.
Всего в Battlefield 2042 будет три основных режима:
- All-Out Warfare — стандартный мультиплеер Battlefield
- Hazard Zone — напряжённый PvPvE-режим в стиле The Division или Hunt: Showdown
- Portal — конструктор с уникальным контентом из BF 1942, BF3 и Bad Company 2.
Шутер выходит 19 ноября, но уже 10-го числа подписчики EA Play смогут начать пробную версию на 10 часов.
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