Антарктида, Египет и Индия: свежий трейлер Battlefield 2042 посвящён картам

EA и DICE показали свежий трейлер Battlefield 2042, который посвящён трём картам:

Renewal — Египет

— Египет Breakaway — Антарктида

— Антарктида Discarded — Индия.

Всего на старте продаж будет семь карт, но почти все они самые большие в истории франшизы. Разработчикам пришлось расширять локации из-за увеличения игроков до 128 — по словам DICE, подобные масштабы возможны только в Battlefield.

Всего в Battlefield 2042 будет три основных режима:

All-Out Warfare — стандартный мультиплеер Battlefield

Hazard Zone — напряжённый PvPvE-режим в стиле The Division или Hunt: Showdown

Portal — конструктор с уникальным контентом из BF 1942, BF3 и Bad Company 2.

Шутер выходит 19 ноября, но уже 10-го числа подписчики EA Play смогут начать пробную версию на 10 часов.