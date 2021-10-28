Вышла Age of Empires 4 — первая игра в серии за 16 лет

Microsoft выпустила Age of Empires 4 — первую за 16 лет часть серии, которая последние годы существовала только за счёт невероятно популярных переизданий оригинальной трилогии (вторая часть и вовсе получила два ремастера).
Несмотря на весь предрелизный скепсис, четвёртая «Эпоха Империи» за авторством студии Relic (Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes) оказалась не просто достойным продолжением идей именно второй Фge of Empires, но и отличной стратегией в реальном времени.
На запуске доступны четыре сюжетные кампании, одна из которых — за Русь про Москву.
Мы успели познакомиться со стратегией до релиза — и совсем скоро выйдет полноценный обзор. Если кратко, то Relic и Microsoft хочется поздравить с большим успехом. Это действительно достойное возвращение культовой серии. Будем надеяться, что жанр после этого станет как-то пооживлённее.
Купить Age of Empires 4 можно в Steam за 2499 рублей либо же поиграть благодаря Xbox Game Pass. Журналисты в большинстве своём хвалят новинку, а обладатели слабых ПК не должны волноваться — для них подготовили специальный картофельный режим.
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