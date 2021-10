В мирных локациях «Стражей Галактики» можно «стрелять» только из пальца

Оказывается, если в мирных локациях «Стражей Галактики» попробовать начать стрельбу, то Питер просто сделает пальцы пистолетом и начнёт имитировать звуки стрельбы.

На особенность новинки обратил внимание Эндрю Гольдфарб из Sucker Punch (Ghost of Tsushima, inFamous).

По словам разработчика, он всё ещё не закончил прохождение, однако уже влюблён в новинку Eidos Montreal.

Здесь так много приятных мелочей вроде стрельбы из пальцев и столько замечательных моментов с персонажами, которые застали меня врасплох.

«Стражи Галактики» вышли 26 октября на консолях и ПК. Несмотря на отличные отзывы прессы, стартовый онлайн в Steam оказался скудным — хуже всех релизов студии, включая Deus Ex: Human Revolution, Thief, Deus Ex: Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider. Даже хуже провальных «Мстителей».