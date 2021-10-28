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Бета мобильной Diablo Immortal начнётся уже завтра

Бета мобильной Diablo Immortal начнётся уже завтра
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Разработчики мобильной Diablo Immortal анонсировали проведение закрытой беты. Принять участие в ней смогут владельцы гаджетов Android из Канады, Австралии, Южной Кореи, Японии и Китая. Игроков для теста Blizzard выберет сама.

Авторы тестировали экшен в течение 2021 года и собрали достаточно отзывов.

Со стартом закрытой беты в Diablo Immortal появится ряд нововведений

  • В игре появится новый класс — некромант. Он сможет оживлять трупы и пополнять свою армию мертвецов. Также появится возможность накладывать на врагов болезни;
  • Разработчики обновят системы PvP и PvE. Появится новая система рангов, снаряжения и многого другого. Можно будет объединяться до восьми человек на битвы с боссами;
  • В проект добавят поддержку геймпадов вроде Dualshock 4, Xbox Elite Series 2 и Razer Kishi;
  • Во время закрытой беты разработчики добавят внутриигровые покупки — улучшенный боевой пропуск, вечные сферы и акционные наборы. Авторы хотят, чтобы игроки ощутили каждое вложение.

Релиз Diablo Immortal состоится в первой половине 2022 года на iOS и Android.

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