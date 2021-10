Sony объявила бесплатные игры PS Plus на ноябрь — их шесть!

Sony анонсировала ноябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. Как мы изначально и предполагали, их будет целых шесть — три бонусных для PlayStation VR и три традиционных для PS5 и PS4.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

Until You Fall (PS VR)

The Persistence (PS VR)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Knockout City (PS4)

First Class Trouble (PS5, PS4).

Постер традиционной подборки

Постер бонусной подборки

До этого подборка на ноябрь уже утекла, но там было лишь четыре проекта. Про Until You Fall и The Persistence там не сообщалось. При этом Sony туманно обещала начать раздавать по три дополнительных проекта для PlayStation VR. Возможно, это случится не только в ноябре.