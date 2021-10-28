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Анонс шести бесплатных игр PS Plus на ноябрь 2022 года

Sony объявила бесплатные игры PS Plus на ноябрь — их шесть!
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Sony анонсировала ноябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. Как мы изначально и предполагали, их будет целых шесть — три бонусных для PlayStation VR и три традиционных для PS5 и PS4.

  • The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)
  • Until You Fall (PS VR)
  • The Persistence (PS VR)
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)
  • Knockout City (PS4)
  • First Class Trouble (PS5, PS4).

Постер традиционной подборки

Постер бонусной подборки

До этого подборка на ноябрь уже утекла, но там было лишь четыре проекта. Про Until You Fall и The Persistence там не сообщалось. При этом Sony туманно обещала начать раздавать по три дополнительных проекта для PlayStation VR. Возможно, это случится не только в ноябре.

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