Ubisoft: мы всё ещё делаем ремейк «Принца Персии»
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Ubisoft продолжает работу над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time. В уже знакомой манере разработчики опубликовали сообщение в «Твиттере».
Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы успокоить вас — ремейк «Принца Персии: Пески времени» всё ещё в работе, а мы замотивированы и вдохновлены вашими отзывами.
Мы будем держать вас в курсе наших успехов в будущем и хотим поблагодарить за поддержку и терпение.
Изначально ремейк должен был выйти в январе 2021 года, однако после неубедительного анонса релиз отложили сначала до марта, а затем на неопределённый срок. Больше всего игроки недоумевали с графики — она выглядела так, будто бы проектом занимаются неопытные студенты.
Игру создают для PlayStation, Xbox и ПК.
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