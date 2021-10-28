Rockstar анонсировала VR-версию GTA: San Andreas

Во время ивента Facebook Connect была представлена VR-версия GTA: San Andreas. Вариация культового экшена для очков виртуальной реальности пока без точной даты выхода, но уже известно, что она будет эксклюзивом Oculus Quest 2. Судя по сообщению на официальном сайте, проект находится в разработке не первый год.

Неизвестно, какую именно версию экшена инженеры Facebook адаптируют под VR-очки. Помимо оригинальной, вышедшей в 2004 году, авторы могут перенести в виртуальную реальность ремастер из набора Definitive Edition. В нём некоторые игровые механики адаптированы под современные стандарты, а графика стала более мультяшной.

Это не первый раз, когда культовая игра портируется на очки виртуальной реальности Facebook. 21 октября обладатели устройства получили возможность сыграть в Resident Evil 4 VR.

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет 11 ноября. Помимо переработанной GTA: San Andreas, в него войдут улучшенные версии GTA 3 и Vice City. С остальными новинками месяца можно ознакомиться в нашем тексте.