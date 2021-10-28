В Steam началась масштабная хэллоуинская распродажа

Вечером 28 октября в Steam стартовала большая распродажа в честь Хэллоуина. Она продлится всего три дня и закончится 1 ноября. На скидки традиционно ушли не только хорроры и симуляторы выживания, но и другие крупные игры разных жанров. Мы выбрали самые интересные предложения.

Лучшее с хэллоуинской распродажи в Steam

Ранее аналогичная распродажа началась в GOG. Там со скидкой можно купить свыше 2000 игр, среди которых Cyberpunk 2077 и расширенное издание Prey.