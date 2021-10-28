В Steam началась масштабная хэллоуинская распродажа
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Вечером 28 октября в Steam стартовала большая распродажа в честь Хэллоуина. Она продлится всего три дня и закончится 1 ноября. На скидки традиционно ушли не только хорроры и симуляторы выживания, но и другие крупные игры разных жанров. Мы выбрали самые интересные предложения.
Лучшее с хэллоуинской распродажи в Steam
- Resident Evil 3 — 659 рублей (-67%)
- Resident Evil Village — 1339 рублей (-33%)
- Death Stranding — 1399 рублей (-60%)
- Metro Exodus — 479 рублей (-60%)
- Don't Starve — 64 рубля (-75%)
- Amnesia: Rebirth — 206 рублей (-60%)
- Outer Wilds — 360 рублей (-40%)
- Mortal Kombat 11 — 258 рублей (-75%)
- Hunt: Showdown — 674 рубля (-50%)
- Outlast 2 — 103 рубля (-80%)
- Control Ultimate Edition — 639 рублей (-60%)
- Remnant: From the Ashes — 518 рублей (-60%)
- Vampyr — 374 рубля (-75%)
- A Plague Tale: Innocence — 399 рублей (-75%)
- Beyond: Two Souls — 391 рубль (-50%)
- Carrion — 279 рублей (-40%)
- Blasphemous — 178 рублей (-66%)
- Little Nightmares II — 836 рублей (-33%)
- Limbo — 92 рубля (-75%)
Ранее аналогичная распродажа началась в GOG. Там со скидкой можно купить свыше 2000 игр, среди которых Cyberpunk 2077 и расширенное издание Prey.
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