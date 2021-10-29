В Dota 2 добавили нового героя Мarci и вышел патч 7.30е

В ночь с 28 на 29 октября в Dota 2 состоялся выход обновления 7.30е. Вместе с ним в игру добавили героя Marci. Судя по способностям и характеристикам, персонаж — керри со способностью инициации. У героя пока нет улучшений от Aghanim's Scepter и Shard.

Доказывая, что неиссякаемая верность даёт несравненную силу, Марси всегда готова вступить в битву и не жалеет кулаков, чтобы защитить своих компаньонов. Легко перебрасывая друзей и врагов по полю боя, она с радостью врывается в любой поединок, предоставляет союзникам столь нужное преимущество и применяет скрытую силу, при виде которой даже боги предпочитают не вступать в конфликт с героиней.

У персонажа бойцовские способности, а в ультимейте Marci наносит 5 быстрых ударов в секунду с небольшой перезарядкой. Полностью ознакомиться с героем и его способностями можно здесь.

Помимо нового героя в Dota 2 также вышел патч 7.30е. Из крупных изменений: нейтральные предметы Psychic Headband и Bullwhip больше не сбивают Linken's Sphere. А у Magnus подкорректировали способность Horn Toss — теперь она замедляет, а не оглушает при приземлении. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице обновления.