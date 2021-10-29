В FIFA 22 сегодня введут новое событие — «Нарушители»

EA Sports анонсировала новое событие в FIFA 22 Ultimate Team. Оно называется «Нарушители», и первые карточки появятся уже сегодня, 29 октября.

Судя по тизеру, одним из «нарушителей» станет англичанин из «Ливерпуля», австриец и неизвестный игрок правого фланга атаки. Это лишь часть первой команды, обычно она состоит примерно из 10 футболистов. Ивент приурочен к Хэллоуину и представляет собой доступ к усиленным карточкам некоторых игроков. В особенности медленных — они становятся гораздо быстрее, но теряют часть основного атрибута.

Игроки будут доступны в наборах ограниченное количество времени, после этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. По традиции отдельного футболиста можно будет получить, выполнив определённые задания, которые станут доступны позже.

Ранее стало известно, что австралийский футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут, и его карточка подорожала в 50 раз.