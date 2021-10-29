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Фото: подборка мемов с Марком Цукербергом о переименовании «Фейсбука»

Фото: подборка мемов с Марком Цукербергом о переименовании «Фейсбука»
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28 октября на прямой трансляции Facebook Connect Марк Цукерберг объявил о переименовании компании. Теперь холдинг называется Meta — чтобы подчеркнуть стремление компании создать метавселенную для развлечений и бизнеса.

Наша компания создаёт технологии для связи и соединений. Вместе мы наконец-то можем сделать людей центром наших технологий. И вместе открыть новую творческую экономику, чтобы отразить: кто мы и чего мы хотим достичь.
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Пользователи обратили внимание, что логотип выглядит немного неряшливо на большом белом фоне, и начали предлагать свои варианты переименования холдинга. В списке предложений оказалась DHARMA Initiative из сериала «Остаться в живых», Umbrella Corporation из серии Resident Evil и Shinra Electric Power Company из Final Fantasy VII.

DHARMA из сериала «Остаться в живых»

DHARMA из сериала «Остаться в живых»

Umbrella из серии Resident Evil

Umbrella из серии Resident Evil

Shinra из Final Fantasy VII

Shinra из Final Fantasy VII

Arasaka из Cyberpunk 2077

Arasaka из Cyberpunk 2077

Abstergo из серии Assassin's Creed

Abstergo из серии Assassin's Creed

На презентации Цукерберг также заявил, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем. На протяжении следующего года корпорация планирует инвестировать $ 10 млрд в развитие технологий, необходимых для метавселенной.

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