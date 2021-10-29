Фото: подборка мемов с Марком Цукербергом о переименовании «Фейсбука»

28 октября на прямой трансляции Facebook Connect Марк Цукерберг объявил о переименовании компании. Теперь холдинг называется Meta — чтобы подчеркнуть стремление компании создать метавселенную для развлечений и бизнеса.

Наша компания создаёт технологии для связи и соединений. Вместе мы наконец-то можем сделать людей центром наших технологий. И вместе открыть новую творческую экономику, чтобы отразить: кто мы и чего мы хотим достичь.

Новость по теме Facebook полностью сменит название — теперь компания называется Meta

Пользователи обратили внимание, что логотип выглядит немного неряшливо на большом белом фоне, и начали предлагать свои варианты переименования холдинга. В списке предложений оказалась DHARMA Initiative из сериала «Остаться в живых», Umbrella Corporation из серии Resident Evil и Shinra Electric Power Company из Final Fantasy VII.

DHARMA из сериала «Остаться в живых»

Umbrella из серии Resident Evil

Shinra из Final Fantasy VII

Arasaka из Cyberpunk 2077

Abstergo из серии Assassin's Creed

На презентации Цукерберг также заявил, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем. На протяжении следующего года корпорация планирует инвестировать $ 10 млрд в развитие технологий, необходимых для метавселенной.