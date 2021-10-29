Фото: подборка мемов с Марком Цукербергом о переименовании «Фейсбука»

28 октября на прямой трансляции Facebook Connect Марк Цукерберг объявил о переименовании компании. Теперь холдинг называется Meta — чтобы подчеркнуть стремление компании создать метавселенную для развлечений и бизнеса.
Наша компания создаёт технологии для связи и соединений. Вместе мы наконец-то можем сделать людей центром наших технологий. И вместе открыть новую творческую экономику, чтобы отразить: кто мы и чего мы хотим достичь.
Пользователи обратили внимание, что логотип выглядит немного неряшливо на большом белом фоне, и начали предлагать свои варианты переименования холдинга. В списке предложений оказалась DHARMA Initiative из сериала «Остаться в живых», Umbrella Corporation из серии Resident Evil и Shinra Electric Power Company из Final Fantasy VII.
DHARMA из сериала «Остаться в живых»
Umbrella из серии Resident Evil
Shinra из Final Fantasy VII
Arasaka из Cyberpunk 2077
Abstergo из серии Assassin's Creed
На презентации Цукерберг также заявил, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем. На протяжении следующего года корпорация планирует инвестировать $ 10 млрд в развитие технологий, необходимых для метавселенной.
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