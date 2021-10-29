Новая игра от автора Dishonored и Prey выйдет уже в январе
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Новая игра от Рафаэля Калантонио — создателя Dishonored и Prey — под названием Weird West выйдет 11 января 2022-го. Об этом стало известно из видео, в котором разработчик рассказал о механиках игры.
Исследуйте мрачную фэнтезийную интерпретацию Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами. Узнавайте истории необычных персонажей и превращайте их в легенды, принимая непростые решения.
Каждое путешествие уникально и создаётся вами собственноручно — в этих историях на кону стоит очень многое, мир реагирует на все ваши действия, и каждое ваше решение имеет значение.
По словам Калантонио, в Weird West разработчикам удалось объединить иммерсив-симы и RPG и перенести эту смесь в ковбойский сеттинг. В проекте будут сочетаться элементы шутера с замедлением времени как в Max Payne и физические законы реального мира. При этом игра не запрещает пользователю превратиться в настоящего оборотня и крушить всех вокруг.
Weird West выйдет 11 января 2022-го на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Её уже можно предзаказать в Steam за 999 рублей.
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