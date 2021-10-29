Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

СМИ: Ана де Армас хочет сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика»

СМИ: Ана де Армас хочет сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика»
Комментарии

Авторитетные издания Variety и Deadline сообщили, что Ана де Армас ведёт переговоры о главной роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина». В этом фильме ключевым персонажем станет не известный киллер, а девушка.

Подробностей сюжета нет. Известно, что актриса может сыграть роль молодой девушки, семью которой жестоко убили. Она стала профессиональным киллером, чтобы отомстить за своих родных. Киану Ривз не заявлял о своём присутствии в фильме, но может появиться в нём в качестве камэо или сюрприза.

Сценарий боевика напишет Шэй Хаттен, а постановщиком ленты выступит Лен Уайзман. Одним из продюсеров картины станет режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски. Пока что у фильма нет даже примерной даты выхода.

Главные игры ноября: GTA The Definitive Edition, Skyrim, Call of Duty, Battlefield 2042 Главные игры ноября: GTA The Definitive Edition, Skyrim, Call of Duty, Battlefield 2042

Ана де Армас известна ролями в фильма «Не время умирать», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049» и других лентах.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021