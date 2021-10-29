СМИ: Ана де Армас хочет сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика»

Авторитетные издания Variety и Deadline сообщили, что Ана де Армас ведёт переговоры о главной роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина». В этом фильме ключевым персонажем станет не известный киллер, а девушка.

Подробностей сюжета нет. Известно, что актриса может сыграть роль молодой девушки, семью которой жестоко убили. Она стала профессиональным киллером, чтобы отомстить за своих родных. Киану Ривз не заявлял о своём присутствии в фильме, но может появиться в нём в качестве камэо или сюрприза.

Сценарий боевика напишет Шэй Хаттен, а постановщиком ленты выступит Лен Уайзман. Одним из продюсеров картины станет режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски. Пока что у фильма нет даже примерной даты выхода.

Ана де Армас известна ролями в фильма «Не время умирать», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049» и других лентах.