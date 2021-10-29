Вопреки слухам, следующая Assassin's Creed не будет условно-бесплатной

28 октября Ubisoft опубликовала полугодовой отчёт за период с апреля по сентябрь 2021-го, а также рассказала о планах по дальнейшей поддержке уже выпущенных проектов.

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Во время беседы с инвесторами французская компания поделилась информацией об Assassin's Creed Infinity — следующей части серии. По словам Ubisoft, проект точно не станет условно-бесплатным, что опровергает недавние слухи. Infinity описывают как «игровую сервисную платформу со знакомыми для фанатов серии элементами прошлых игр серии». Также Ив Гиймо пообещал выпускать «значительный» контент по вселенной как минимум один раз в год.

Ubisoft ещё летом подтвердила производство Assassin's Creed Infinity — это будет нечто вроде хаба или площадки, на которой издатель планирует «выпускать» следующие части серии. По слухам, она вместит в себя не только новые истории, но и ремейки старых. В компании всё ещё формируют видение платформы, но руководству хочется создать «ультимативную Assassin's Creed».

По данным СМИ, релиз Infinity ожидается не раньше 2024 года.