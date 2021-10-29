Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Activision работает над новой мобильной игрой по Call of Duty

Activision работает над новой мобильной игрой по Call of Duty
Комментарии

Компания Activision приобрела студию Digital Legends для работы над новой мобильной частью Call of Duty. Об этом сообщило издание VGC.

В августе издательство уже рассказало о создании внутренней студии под названием Solid State. Её образовали специально для разработки и поддержки мобильных игр, в том числе по Call of Duty. В этом команде помогают подразделения Beenox и Activision Shanghai, а теперь и Digital Legends.

У Digital Legends огромный опыт в разработке высококлассных мобильных игр. Что ещё более важно — наши команды очень тесно сотрудничают на протяжении большей части этого года.

Мы формируем список талантов и разработчиков мирового уровня для создания высококачественных мобильных игр. С нетерпением ждём того, что будет дальше.

Digital Legends известна в первую очередь сериями игр Respawnables и Afterpulse. Это мобильные многопользовательские шутеры с элементами экшена.

На данный момент у Activision уже есть мобильная игра по франшизе: Call of Duty Mobile. Её скачали более 500 млн раз, и при этом она «привлекла более 100 млн игроков».

Что нужно знать о Call of Duty: Vanguard до релиза Что нужно знать о Call of Duty: Vanguard до релиза

Следующая часть серии — Call of Duty: Vanguard — выйдет 5 ноября на консолях и ПК. На старте в шутере будут сюжетная кампания, сразу 20 карт для мультиплеера и зомби-режим за авторством Treyarch — он продолжит сюжет Black Ops Cold War.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021