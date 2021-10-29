Activision работает над новой мобильной игрой по Call of Duty

Компания Activision приобрела студию Digital Legends для работы над новой мобильной частью Call of Duty. Об этом сообщило издание VGC.

В августе издательство уже рассказало о создании внутренней студии под названием Solid State. Её образовали специально для разработки и поддержки мобильных игр, в том числе по Call of Duty. В этом команде помогают подразделения Beenox и Activision Shanghai, а теперь и Digital Legends.

У Digital Legends огромный опыт в разработке высококлассных мобильных игр. Что ещё более важно — наши команды очень тесно сотрудничают на протяжении большей части этого года.



Мы формируем список талантов и разработчиков мирового уровня для создания высококачественных мобильных игр. С нетерпением ждём того, что будет дальше.

Digital Legends известна в первую очередь сериями игр Respawnables и Afterpulse. Это мобильные многопользовательские шутеры с элементами экшена.

На данный момент у Activision уже есть мобильная игра по франшизе: Call of Duty Mobile. Её скачали более 500 млн раз, и при этом она «привлекла более 100 млн игроков».

Следующая часть серии — Call of Duty: Vanguard — выйдет 5 ноября на консолях и ПК. На старте в шутере будут сюжетная кампания, сразу 20 карт для мультиплеера и зомби-режим за авторством Treyarch — он продолжит сюжет Black Ops Cold War.