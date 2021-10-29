Never Gonna Give You Up: Рик Эстли «рикрольнул» стримеров «Стражей Галактики»

Square Enix и Eidos Montreal выпустили свежий ролик по «Стражам Галактики». В нём появился известный артист Рик Эстли со своей легендарной композицией Never Gonna Give You Up.

В ходе ролика стримеры DrLupo, PaladinAmber, DanTDM играли в новинку и активировали способность «Летучка». После неё команда может получить бонус к атаке, а также в это время включается трек из игрового плейлиста. Рик Эстли в виде хакера врубил всем свой трек.

В тайтле есть 28 лицензированных треков и несколько песен вымышленной группы Star-Lord. Саундтрек экшена выпустили на виниловых пластинках по цене $ 35 (примерно 2500 рублей).

«Стражи Галактики» вышли 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила тёплые отзывы от игроков и критиков.