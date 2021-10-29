Roblox внезапно перестала работать — сбои продолжаются больше 11 часов

Сервера многопользовательского проекта Roblox в ночь на 29 октября внезапно перестали работать — об этом сообщили игроки, а также аккаунт Roblox Status, который отслеживает состояние игры в прямом эфире.

Похоже, в настоящее время Roblox испытывает проблемы! Мы сообщим вам, когда получим дополнительную информацию. Затронутые службы: игра и информация об учётной записи.

Сообщение было опубликовано 11 часов назад, и сервера до сих пор не восстановились. На момент отключения в Roblox находилось более 3 млн игроков. Разработчики пока не прокомментировали ситуацию.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей, при этом более половины из них — дети до 13 лет.