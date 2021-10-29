Roblox внезапно перестала работать — сбои продолжаются больше 11 часов
Поделиться
Сервера многопользовательского проекта Roblox в ночь на 29 октября внезапно перестали работать — об этом сообщили игроки, а также аккаунт Roblox Status, который отслеживает состояние игры в прямом эфире.
Похоже, в настоящее время Roblox испытывает проблемы! Мы сообщим вам, когда получим дополнительную информацию. Затронутые службы: игра и информация об учётной записи.
Сообщение было опубликовано 11 часов назад, и сервера до сих пор не восстановились. На момент отключения в Roblox находилось более 3 млн игроков. Разработчики пока не прокомментировали ситуацию.
Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей, при этом более половины из них — дети до 13 лет.
Комментарии
- 29 октября 2021
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
11:59
-
11:31
-
11:10
-
09:48
-
09:05
-
08:34
-
03:06
- 28 октября 2021
-
21:39
-
21:12
-
20:39
-
20:14
-
19:51
-
19:27
-
19:03
-
18:56
-
18:50
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
18:09
-
17:43
-
17:33
-
16:38
-
16:11
-
15:49
-
15:21
Партнерский контент