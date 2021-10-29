Для Resident Evil Village планируются бесплатные дополнения

Capcom планирует активно поддерживать Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Разработчики готовят для игр бесплатные дополнения, но что именно войдет в их состав — неизвестно. Об этом компания рассказала в рамках квартального отчёта.

Также стало известно, что Capcom порадовали продажи Monster Hunter World, ремейка Resident Evil 2 и Resident Evil 7. Более того, ремейк Resident Evil 3 и Monster Hunter Rise компания назвала хитами, хотя первую игроки и критики приняли прохладно.

Во время летней презентации PlayStation 5 в 2020 году Capcom анонсировала Pragmata. Про игру уже давно не было слышно, но авторы уверяют, что разработка идёт по плану. На данный момент у экшена есть только небольшой дебютный трейлер, который не раскрыл никаких подробностей.

28 октября Capcom поделилась планами на будущее и рассказала о продажах своих хитов. Ждать крупных релизов до конца марта 2022 года точно не стоит.