Для Resident Evil Village планируются бесплатные дополнения

Capcom планирует активно поддерживать Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Разработчики готовят для игр бесплатные дополнения, но что именно войдет в их состав — неизвестно. Об этом компания рассказала в рамках квартального отчёта.
Также стало известно, что Capcom порадовали продажи Monster Hunter World, ремейка Resident Evil 2 и Resident Evil 7. Более того, ремейк Resident Evil 3 и Monster Hunter Rise компания назвала хитами, хотя первую игроки и критики приняли прохладно.
Во время летней презентации PlayStation 5 в 2020 году Capcom анонсировала Pragmata. Про игру уже давно не было слышно, но авторы уверяют, что разработка идёт по плану. На данный момент у экшена есть только небольшой дебютный трейлер, который не раскрыл никаких подробностей.
28 октября Capcom поделилась планами на будущее и рассказала о продажах своих хитов. Ждать крупных релизов до конца марта 2022 года точно не стоит.
- 29 октября 2021
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
11:59
-
11:31
-
11:10
-
09:48
-
09:05
-
08:34
-
03:06
- 28 октября 2021
-
21:39
-
21:12
-
20:39
-
20:14
-
19:51
-
19:27
-
19:03
-
18:56
-
18:50
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
18:09
-
17:43