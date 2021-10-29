Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»
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Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Ведьмака». В ролике можно увидеть множество кадров с Геральтом, Цири и другими персонажами. В конце появился Лютик.
Сюжет нового сезона сосредоточится на других ведьмаках и школе Каэр Морхене. История продолжит события первого сезона, большое внимание уделят тренировкам Цири и её становлению. Также появится наставник Геральта — Весемир.
Трейлер на русском языке
В главных ролях: Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт), Ким Бодниа (Весемир) и другие.
Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря. Netflix выложит сразу восемь серий.
Трейлер на английском языке
Свежий постер второго сезона
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