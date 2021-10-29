Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Ведьмака». В ролике можно увидеть множество кадров с Геральтом, Цири и другими персонажами. В конце появился Лютик.

Сюжет нового сезона сосредоточится на других ведьмаках и школе Каэр Морхене. История продолжит события первого сезона, большое внимание уделят тренировкам Цири и её становлению. Также появится наставник Геральта — Весемир.

Трейлер на русском языке

В главных ролях: Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт), Ким Бодниа (Весемир) и другие.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря. Netflix выложит сразу восемь серий.

Трейлер на английском языке

Свежий постер второго сезона