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Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»
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Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Ведьмака». В ролике можно увидеть множество кадров с Геральтом, Цири и другими персонажами. В конце появился Лютик.

Сюжет нового сезона сосредоточится на других ведьмаках и школе Каэр Морхене. История продолжит события первого сезона, большое внимание уделят тренировкам Цири и её становлению. Также появится наставник Геральта — Весемир.

Трейлер на русском языке

В главных ролях: Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт), Ким Бодниа (Весемир) и другие.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря. Netflix выложит сразу восемь серий.

Трейлер на английском языке

Свежий постер второго сезона

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