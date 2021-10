Теперь официально: анонсирована The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

Компания Bandai Namco официально представила четвёртую часть The Dark Pictures Anthology — The Devil In Me. Она станет финалом первого сезона антологии ужасов.

The Devil In Me расскажет о маньяке, который считает себя художником, оставившим след в истории. Тоже самое он предлагает сделать и игрокам. Видимо, нас ожидает хоррор, который вдохновлён культовой серией фильмов «Пила». По словам создателей, The Devil In Me предложит игрокам «самые ужасные испытания».

Ни одно творение не сравнится с мигом, когда чья-то жизнь уходит прямо на ваших глазах. Со страхом в их взгляде, с их просьбами и мольбами. Это и есть настоящее искусство. Вот кем вы должны стать — художником.

The House of Ashes, последняя часть антологии, вышла 22 октября и получила сдержанные оценки критиков. На OpenCritic рейтинг игры составил 73 балла из 100. В цифровом магазине Steam ужастик получил 88% положительных отзывов от пользователей.

Релиз The Devil in Me должен состояться примерно через год — в октябре 2022 года.