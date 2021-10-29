Дополнения и обновления для Cyberpunk 2077 перенесли на 2022 год

CD Projekt RED незаметно обновила дорожную карту контента по Cyberpunk 2077 — теперь обновления и дополнения перенесли на начало 2022 года. Анонса в соцсетях не было.

Это значит, что в этом году Cyberpunk 2077 не получит никаких больших патчей. Изначально выпустит апдейты и DLC хотели до конца 2021-го. Причину переноса контента разработчики не назвали — видимо, попросту не успевают.

Первое бесплатное DLC боевик получил летом. Тогда в игре появились новые куртки, машина и альтернативный облик Джонни Сильверхенда. А 20 октября CD Projekt RED перенесла некстген-версии «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 из-за желания отполировать релизы.

Resident Evil Village и Monster Hunter Rise получат бесплатные дополнения. На данный момент состав будущих DLC неизвестен.