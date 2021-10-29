Игра года! «Мой Друг Свинка Пеппа» завалили десятками на Metacritic

Игра «Мой Друг Свинка Пеппа» создавалась по мотивам популярного мультсериала «Свинка Пеппа». Релиз игры состоялся 22 октября, и за эту неделю она получила множество положительных оценок от игроков.

На агрегаторе Metacritic версия «Мой Друг Свинка Пеппа» для ПК некоторое время имела оценку 10 из 10 от пользователей. Они иронично отмечали фантастический геймплей, интересных персонажей и разнообразие, которого «больше, чем в новой Far Cry».

Slim3713:

Красочная, хорошая игра. Все персонажи на месте, есть русская озвучка. 12 хохлинок из 10.

Yegorich:

Потрясающий геймплей. Игра дарит полный спектр эмоций. История восхитительна, она намного лучше, чем история «Ведьмака». Это одна из лучших историй, которые когда-либо видел мир. Подводя итог, «Мой Друг Свинка Пеппа» — одна из лучших игр этого года. Возможно, это перебор, но эта игра сделала мой день.

В магазине Steam «Мой Друг Свинка Пеппа» тоже имеет достаточно высокий рейтинг — целых 82% положительных отзывов. В отрицательных обзорах отмечают сильную схожесть с мультфильмом и отсутствие новизны. А некоторые столкнулись с техническими проблемами — игра не загружается.

«Мой Друг Свинка Пеппа» доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.