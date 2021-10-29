Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Valorant появится новый агент-страж

В Valorant появится новый агент-страж
Комментарии

Создатели Valorant опубликовали трейлер нового агента. Француз Chamber исполнит роль стража и появится в третьем акте, который начнётся 2 ноября.

Chamber — французский конструктор оружия, который оснащён смертоносным арсеналом. Герой обладает уникальным оружием и способностями для удержания территории.

Издание Dot Esports приводит описание способностей:

  • Trademark позволяет размещать ловушку, которая сканирует окружение. При приближении врагов, начинается обратный отсчёт, после чего бомба взрывается и создаётся поле, которые замедляет врагов.
  • Headhunter применяет тяжёлый пистолет.
  • Rendezvous позволяет герою создать два якоря и телепортироваться между ними. 
  • Tour de Force применяет мощную винтовку, которая убивает врагов с одного выстрела. Прямое попадание создает замедляющее поле, как как это делает способность Trademark.

Chamber появится в Valorant 16 ноября, через две недели после старта третьего акта третьего эпизода.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021