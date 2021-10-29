В Valorant появится новый агент-страж

Создатели Valorant опубликовали трейлер нового агента. Француз Chamber исполнит роль стража и появится в третьем акте, который начнётся 2 ноября.

Chamber — французский конструктор оружия, который оснащён смертоносным арсеналом. Герой обладает уникальным оружием и способностями для удержания территории.

Издание Dot Esports приводит описание способностей:

Trademark позволяет размещать ловушку, которая сканирует окружение. При приближении врагов, начинается обратный отсчёт, после чего бомба взрывается и создаётся поле, которые замедляет врагов.

позволяет размещать ловушку, которая сканирует окружение. При приближении врагов, начинается обратный отсчёт, после чего бомба взрывается и создаётся поле, которые замедляет врагов. Headhunter применяет тяжёлый пистолет.

применяет тяжёлый пистолет. Rendezvous позволяет герою создать два якоря и телепортироваться между ними.

позволяет герою создать два якоря и телепортироваться между ними. Tour de Force применяет мощную винтовку, которая убивает врагов с одного выстрела. Прямое попадание создает замедляющее поле, как как это делает способность Trademark.

Chamber появится в Valorant 16 ноября, через две недели после старта третьего акта третьего эпизода.