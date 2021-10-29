Создатели Genshin Impact выпустили обзор четырёхзвёздочного персонажа Тома
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo выпустили видео, в котором подробнее рассказывается о четырёхзвёздочном персонаже Томе. Он будет доступен в следующем наборе героев 2 ноября.
Управляющий Тома из клана Комисато отвечает за уборку и приготовление еды, но большую часть времени решает особо важные вопросы. Сражается герой с помощью копья и выступает в роли персонажа поддержки, который способен и атаковать, и защищаться.
Таланты Томы
- Копьё разрушения — до 4 обычных атак и заряженная атака-выпад
- Пылающий покров — удар ногами вперёд с силой пламени. Призывает Пиро-щит, который поглощает урон
- Багровый оёрой — вращение копьём наносит огненный урон по области и создаёт эффект оёрой-огня, который также наносит Пиро-урон по площади.
В середине октября создатели Genshin Impact выпустили обновление 2.2, в котором представили Тому, новый остров Цуруми, подземелье и снаряжение.
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