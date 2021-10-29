Tekken 7 получит легендарное издание, но без всех персонажей

Bandai Namco анонсировала легендарное издание файтинга Tekken 7, в которое войдут 36 персонажей из базовой версии игры и 8 из 15 героев дополнений. Физические копии поступят в продажу 12 ноября в Европе.

В дополнения для Tekken 7 входили герои из предыдущих игр серии и совершенно новые, а также приглашённые персонажи из других вселенных. Как видно по обложке, в легендарное издание не попадут именно сторонние и новые герои. Среди них Ниган из «Ходячих мертвецов» и Ноктис из Final Fantasy XV, а также Лерой Смит, Факумрам и другие.

Отсутствующие в легендарном издании Tekken 7 персонажи по-прежнему будут доступны в игре, но за них придётся доплатить.

Tekken 7 вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4 и Xbox One.