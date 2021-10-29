Трейлер мультфильма про Базза Лайтера собрал 83 млн просмотров за сутки

Издание Deadline сообщает, что трейлер полнометражного мультфильма про космического рейнджера «Базз Лайтер» собрал в сумме 83 млн просмотров за сутки. Это второй по трафику трейлер Pixar после «Суперсемейки 2», который собрал за первый день 114 млн просмотров.

Полнометражный анимационный фильм про Базза Лайтера, одного из героев «Истории игрушек», был представлен 27 октября. Картина покажет историю настоящего космического рейнджера, который впоследствии стал прототипом игрушки.

По данным Deadline, трейлер «Базза Лайтера» по просмотрам за первые 24 часа опережает и другие недавние проекты Pixar и Disney. Среди них:

«Вечные» — 77 млн

— 77 млн «Круэлла» — 71 млн

— 71 млн «История игрушек 4» — 62 млн

— 62 млн «Душа» — 32 млн

— 32 млн «Лука» — 28 млн

Также «Базз Лайтер» поднялся на первое место по упоминаниям в «Твиттере» в момент показа трейлера. Мультфильм занимал лидирующую позицию большую часть дня.