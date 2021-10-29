Власти России уверены, что через шутеры финансируют террористов

При помощи сетевых видеоигр происходит финансирование террористов, о чём глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

Чиханчин уверен, что в «стрелялках» (шутерах) игроки через внутриигровую валюту вместо расчётов за оружие платят террористам. В правительстве проблему считают крайне серьёзной и уже сейчас вместе с ФСБ «выстраивают модель поведения террориста».

Причём новой схемой финансирования, помимо террористов-одиночек, пользуются молодёжные движения.

На той же встреча руководитель Росфинмониторинга отметил, что схемы отмывания денег усложнились, однако в правительстве научились использовать цифровые технологии для отслеживания подобных случаев — в этом помогают ФСБ, МВД и Центробанк.