Власти России уверены, что через шутеры финансируют террористов

При помощи сетевых видеоигр происходит финансирование террористов, о чём глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
Чиханчин уверен, что в «стрелялках» (шутерах) игроки через внутриигровую валюту вместо расчётов за оружие платят террористам. В правительстве проблему считают крайне серьёзной и уже сейчас вместе с ФСБ «выстраивают модель поведения террориста».
Причём новой схемой финансирования, помимо террористов-одиночек, пользуются молодёжные движения.
На той же встреча руководитель Росфинмониторинга отметил, что схемы отмывания денег усложнились, однако в правительстве научились использовать цифровые технологии для отслеживания подобных случаев — в этом помогают ФСБ, МВД и Центробанк.
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