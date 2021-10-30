Игроки Roblox обвиняют в сбоях серверов «Фейсбук» и сеть быстрого питания Chipotle

В ночь с 28 на 29 октября серверы популярнейшей онлайн-платформы Roblox перестали работать по неизвестным причинам. Доступ к игре потеряли миллионы человек. Пока разработчики пытались найти причину, поклонники проекта обвинили в сбоях сеть быстрого питания Chipotle.

Вчера серверы Roblox были недоступны, сегодня некоторые сервисы проекта восстановили, однако разработчики всё ещё трудятся над устранением проблем.

Мы работаем над процессом восстановления. Сейчас некоторые пользователи могут получить доступ к некоторым сервисам. Мы сообщим, когда сайт будет полностью восстановлен.

Игроки уже предположили причину неисправностей серверов проекта. На прошлой неделе сеть быстрого питания Chipotle, которая специализируется на тако и буррито, объявила о сотрудничестве с Roblox. Как передаёт издание Gamerant, в специальной локации Chipotle через буррито раздавался 1 млн долларов. Зона была рассчитана на 30 тысяч игроков, что могло привести к сбоям игры.

Так забавно, что причиной падения Roblox стало буррито. Вау, отличная реклама.

Однако разработчики уже успели опровергнуть это заявления. По их мнению, отключение серверов не было связано с чем-то необычным или же с сотрудничеством в рамках платформы Roblox.

Другая причина проблемы, по мнению игроков — «Фейсбук» и Meta. Roblox делает всё то, где хочет преуспеть новая компания Марка Цукерберга в рамках метавселенной — именно поэтому технологический гигант сразу после переименования решил насолить конкурентам. Звучит, конечно, не очень правдоподобно.