Лара Крофт от 20 рублей. Серию Tomb Rider распродают на ПК и консолях в честь 25-летия

В честь 25 годовщины Tomb Rider компания Square Enix устроила распродажу игр и дополнений серии. Скидки доступны в магазинах Steam, Humble Bundle, GOG на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Все предложения магазина Steam:

Скидки распространяются и на сезонные пропуски, и на дополнения по отдельности. Распродажа завершится 1 ноября.

Также Square Enix объявила о дебюте серии Tomb Raider на Nintendo Switch. В 2022 году на портативной приставке появятся Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris.