Жителей Лос-Сантоса в GTA Online окружают НЛО и преследуют маньяки

Игроки GTA Online стали замечать НЛО вокруг Лос-Сантоса. Инопланетных кораблей становится всё больше. Налёт пришельцев связан с приближающимся Хэллоуином, в честь которого Rockstar запустила ещё несколько мистических активностей.
Кроме нашествия инопланетян, в хэллоуинский период в Лос-Сантосе орудует банда убийц-подражателей и разъезжают призрачные машины. Маньяки охотятся на игроков GTA Online прямо в свободном режиме.
В GTA Online вернулись уже привычные для Хэллоуина режимы с двойной наградой. Среди них «Маньяк», «Игра» и «Приговорённые». «Выживание с пришельцами» предложит командам примерить роль инопланетян и сразиться с агентами НУП и ФРБ.
Футболка Twilight Knife, которую дают за убийство маньяка в свободном режиме
До конца недели игроки могут получить футболку с бейсбольной битой из GTA 3: 22 октября игре исполнилось 20 лет. Кроме того, Rockstar дарит другие предметы одежды и автомобили за выполнение хэллоуинских активностей. В игровом магазине действуют скидки на транспорт и недвижимость до конца недели.
Игроки подозревали о НЛО и призраках Лос-Сантоса ещё со времён GTA: San Andreas. В нашем материале вы можете ознакомиться с самыми популярными мифами.
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