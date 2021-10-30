Age of Empires 4 продолжает бить рекорды в Steam

Мы уже рассказывали, что старт продаж Age of Empires 4 в Steam оказался рекордным для стратегий в реальном времени. И, как мы и ожидали, на выходных показатели стали только выше.

Если в момент выхода онлайн остановился на отметке в 54 тысячи человек, а в пятницу вечером вырос до 59 тысяч, то уже в субботу днём он успел вырасти почти до 63 тысяч — и продолжает активно расти.

При этом большинство игроков довольны новинкой: в Steam у стратегии 82% положительных отзывов. Негативные обзоры в основном связаны с редкими техническими проблемами и отсутствием определённых возможностей. На фоне положительных мнений, впрочем, это мелочи.

Age of Empires 4 вышла 28 октября только на ПК. В России игра доступна в Steam за 2499 рублей или бесплатно по подписке Xbox Game Pass.