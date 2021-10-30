Нежить на фоне луны: новый концепт-арт Dragon Age 4

О Dragon Age 4 пока известно совсем мало. Разве что BioWare периодически делятся с фанатами концепт-артами, на основе которых сообщество строит различные теории. Свежее изображение опубликовал исполнительный продюсер серии Кристиан Дейли — так он поздравил поклонников с Хэллоуином.
На новом арте видно нежить с красными глазами на фоне разрушенной башни и полной луны.
В июле этого года Дейли продемонстрировал другой концепт-арт предстоящей Dragon Age 4. На нём была запечатлена представительница гильдии Дом Воронов, которая пользуется репутацией шпионов, убийц и воров. Тогда исполнительный продюсер извинился за отсутствие новостей по игре в этом году. Также он отметил, что команда набирает обороты и достигнут большой прогресс.
По мнению инсайдеров, следующая Dragon Age не выйдет на предыдущее поколение консолей. Релиз ожидается только на ПК, PS5 и Xbox Series. Дата выхода предстоящей ролевой игры пока не объявлена.
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