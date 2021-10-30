В New World игроки отправляют изображения сосисок через чат — так можно крашануть игру

Игроки New World нашли множество багов и технических неисправностей со старта проекта. Была даже такая ошибка, которая позволяла стать неуязвимым. На этот раз пользователи Reddit и YouTube сообщили о неисправности, благодаря которой игроки отправляют изображения прямо в чат.

Тогда как одни картинки перегораживают чат, другие почти полностью закрывают игровое окно. Проблемой поделились пользователи Reddit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Люди могут вводить HTML-код в чат для отображения изображений или ВЫГНАТЬ ВАС из игры.

Фото: Josh Strife Hayes

Позже автор YouTube-канала Josh Strife Hayes выпустил видео, посвящённое неисправности New World. На нём видно, как изображения орехов и сосисок попадают прямо в чат. Периодически появляется жёлтое поле, которое способно перекрыть практически всю игру.

Иногда через подобный трюк даже получается крашануть игру — настолько крупная уязвимость.

Создатели New World отреагировали на проблему и заявили, что неисправность устранена. Несмотря на это, пользователи по-прежнему сообщают про возможность отправки изображений в чат. По их мнению, выпущенное Amazon исправление легко обходится.