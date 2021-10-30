Персонаж League of Legends появится в Fortnite на следующей неделе

Героиня League of Legends Джинкс появится в Fortnite на следующей неделе. Коллаборация посвящена предстоящему мультсериалу «Аркейн» от Riot Games.
В текущем сезоне Fortnite в игру добавили множество обликов персонажей из других вселенных. Среди них герои недавней «Дюны» и предстоящей экранизации «Обители зла».
На этот раз в королевской битве появится героиня League of Legends Джинкс. Сотрудничество Epic Games и Riot Games нацелено на поддержку предстоящего шоу «Аркейн» по League of Legends, которое выйдет 7 ноября. Джинкс станет одним из главных персонажей сериала.
Помимо Джинкс, в «Аркейн» появятся и другие герои League of Legends, среди которых Вай, Джейс, Кейтлин и Виктор. Также в мультсериале представят новых персонажей вселенной.
Раннее стало известно, что стримеры смогут транслировать премьеру «Аркейн» на Twitch.
- 30 октября 2021
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54
-
14:01
-
13:16
- 29 октября 2021
-
23:22
-
22:03
-
21:46
-
20:58
-
19:56
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
17:38
-
17:35
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
11:59
-
11:31
-
11:10
-
09:48