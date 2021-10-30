Персонаж League of Legends появится в Fortnite на следующей неделе

Героиня League of Legends Джинкс появится в Fortnite на следующей неделе. Коллаборация посвящена предстоящему мультсериалу «Аркейн» от Riot Games.

В текущем сезоне Fortnite в игру добавили множество обликов персонажей из других вселенных. Среди них герои недавней «Дюны» и предстоящей экранизации «Обители зла».

На этот раз в королевской битве появится героиня League of Legends Джинкс. Сотрудничество Epic Games и Riot Games нацелено на поддержку предстоящего шоу «Аркейн» по League of Legends, которое выйдет 7 ноября. Джинкс станет одним из главных персонажей сериала.

Помимо Джинкс, в «Аркейн» появятся и другие герои League of Legends, среди которых Вай, Джейс, Кейтлин и Виктор. Также в мультсериале представят новых персонажей вселенной.

Раннее стало известно, что стримеры смогут транслировать премьеру «Аркейн» на Twitch.