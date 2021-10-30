Серверы Roblox неисправны уже больше 42 часов. Причина до сих пор неизвестна

Серверы популярнейшей Roblox не работают уже вторые сутки — проблемы сохраняются более 42 часов. Разработчики по-прежнему не объяснили причину неисправности, но заверяют, что уже достигнут прогресс по устранению ошибки.

Проблемы у Roblox начались в ночь с 28 на 29 октября. Серверы отключились по неизвестным причинам. В этот момент в игре находились более 3 млн игроков.

Сегодня разработчики всё-таки смогли восстановить некоторые функции платформы, но проблемы у большинства пользователей всё ещё остаются. Игроки даже выдвинули предположение, что в поломке серверов виноваты сеть быстрого питания Chipotle и основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг.

Разработчики опровергли эти заявления и продолжили искать причины неисправностей. Сейчас над серверами ведутся технические работы.

Сайт Roblox в настоящий момент находится в режиме технического обслуживания, чтобы можно было завершить внутреннюю работу. Roblox обеспечивает обновление своей учётной записи, и прогресс уже достигнут.