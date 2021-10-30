За месяц New World потеряла 56% игроков. Но это нормально

За месяц New World потеряла 56% игроков — пиковый онлайн в Steam на релизе в сентябре превысил 913 тысяч человек, но к концу октября он уменьшился до 398 тысяч.

Со стороны может показаться, что это огромная потеря, но на деле это более чем нормально.

Почему? Да всё просто: MMORPG от Amazon на старте наделала так много шума, что ей заинтересовались даже далёкие от жанра люди. Отсюда и огромный пиковый онлайн на старте, и множество проблем с серверами, да ещё и колоссальные очереди. Спустя месяц обычные игроки наигрались, а хардкорные остались.

Первым не очень-то интересно вникать в детали, тогда как вторые на базе доступных механик умудряются совершать что-то поистине интересное:

Если совсем упрощать, то первый хайп закончился, но многие остались — потому что в игре ещё есть чем заняться. Падение всего на 56% не такое уж и большое, а с постепенным выпуском нового контента аудитория может вернуться или заинтересоваться.

Вы взгляните на Final Fantasy 14, которая после череды проблем World of Warcraft внезапно стала настолько популярной, что даже сервера не вмещали всех игроков — и это без выпуска нового контента. Скорее всего, New World также попала под раздачу, из-за чего многие фанаты WoW решили попробовать новинку Amazon.