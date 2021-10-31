Ролик про эмулятор Nintendo 64 стал самым ненавистным на YouTube-канале Nintendo

Пользователи ResetEra обратили внимание, что ролик сервиса Nintendo Switch Online с пакетом расширения стал самым ненавистным на YouTube-каналах компании. Игроков не устраивают проблемы эмулятора Nintendo 64 и цена подписки.

На момент выпуска новости у видео уже более 101 тысячи дизлайков. Раньше обладателем антирекорда был трейлер Metroid Prime: Federation Force — у него более 96 тысяч дизлайков. Впрочем, соотношение лайков и дизлайков у кооперативной Metroid всё же лучше.

26 октября компания выпустила пакет расширения для сервиса NSO. Услуга предоставляет доступ к играм Nintendo 64 и SEGA Mega Drive за дополнительную плату. Инициатива, безусловно, хорошая, но игроки столкнулись с серьёзными проблемами приложений Nintendo 64.

Помимо проблем в работе игр, пользователи не понимают, почему Nintendo ввела только годовую подписку на NSO с пакетом расширения. Многих не устраивает и цена услуги — 3999 рублей, что дороже схожих подписок у конкурентов.