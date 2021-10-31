Fortnite закроют в Китае

Компания Epic Games прекратит поддержку королевской битвы Fortnite в Китае уже 15 ноября. Причина может заключаться в законах о видеоиграх, которые вводит китайское правительство.
Сама по себе Fortnite в Китае отличается от европейской версии. Остров заменён тренировочной площадкой, а противники — голограммами. Матч идёт не больше 20 минут, а победителями становятся все оставшиеся игроки.
Попавшие в шторм участники матча не теряют срок службы батареи, которым здесь заменено здоровье. Вместо этого у них есть дополнительная шкала, которая тратится за пределами игровой зоны. Это позволяет игрокам с низким уровнем батареи легко пережить шторм.
Такие отличия связаны с китайскими законами. В играх запрещены любые проявления насилия, а микротранзакции и лутбоксы приравнены к азартным играм. Боевой пропуск в китайской версии Fortnite и вовсе бесплатный. Монетизировать условно-бесплатную игру с такими условиями очень сложно.
Также детям и подросткам до 18 лет можно играть в будний день полтора часа, а в выходной — три часа. По истечении времени пользователям предлагают заняться учёбой вместо виртуальных развлечений.
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