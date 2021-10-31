В No Man's Sky появились гигантские песчаные черви из «Дюны»

Создатели No Man's Sky обновили игру в честь Хэллоуина. Апдейт добавил новую экспедицию на планете Васан и огромных песчаных червей, которые похожи на монстров из «Дюны».

В бесплодном мире Васан игрокам предстоит исследовать местность и защищаться от гигантских монстров. По мере их уничтожения и поиску оставляемой ими проклятой пыли путешественники будут раскрывать историю проклятого культа. Как отмечают разработчики, это первая экспедиция, в которой есть повествование.

В хэллоуинском обновлении также появились тематические титулы, новый вид реактивного ранца, снаряжение и питомец. Так, игрок может приручить и вырастить одного из червей. После этого на нём можно летать и исследовать мир. Кроме того, создатели исправили множество ошибок.

No Man's Sky доступна на ПК и консолях, а также в сервисе Xbox Game Pass.