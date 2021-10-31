В No Man's Sky появились гигантские песчаные черви из «Дюны»

Создатели No Man's Sky обновили игру в честь Хэллоуина. Апдейт добавил новую экспедицию на планете Васан и огромных песчаных червей, которые похожи на монстров из «Дюны».
В бесплодном мире Васан игрокам предстоит исследовать местность и защищаться от гигантских монстров. По мере их уничтожения и поиску оставляемой ими проклятой пыли путешественники будут раскрывать историю проклятого культа. Как отмечают разработчики, это первая экспедиция, в которой есть повествование.
В хэллоуинском обновлении также появились тематические титулы, новый вид реактивного ранца, снаряжение и питомец. Так, игрок может приручить и вырастить одного из червей. После этого на нём можно летать и исследовать мир. Кроме того, создатели исправили множество ошибок.
No Man's Sky доступна на ПК и консолях, а также в сервисе Xbox Game Pass.
- 31 октября 2021
-
15:53
-
15:10
-
14:37
-
13:49
-
12:54
- 30 октября 2021
-
23:48
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54
-
14:01
-
13:16
- 29 октября 2021
-
23:22
-
22:03
-
21:46
-
20:58
-
19:56
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
17:38
-
17:35
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02